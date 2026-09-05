ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Во Львове в канализационном коллекторе нашли тело мужчины: полиция опровергла жуткий слух

Во Львове в канализационном коллекторе обнаружили тело 45-летнего мужчины, разыскиваемого несколько дней.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Канализация

Канализация / © Pixabay

Во Львов и правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, тело которого 4 сентября было обнаружено в канализационном коллекторе в районе улицы Скорины.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, еще 2 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении львовянина, имевшего заболевание. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины.

Через два дня его тело обнаружили в канализационном коллекторе.

В полиции подчеркнули, что распространенная в Интернете информация о якобы обнаружении на улице Скорины тела мужчины без головы не соответствует действительности.

Предварительно признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Окончательная причина смерти должна быть установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинец провел пять дней без воды и еды в коллекторной яме : мужчина чудом выжил в Черновцах

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie