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- Львов
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Во Львове в канализационном коллекторе нашли тело мужчины: полиция опровергла жуткий слух
Во Львове в канализационном коллекторе обнаружили тело 45-летнего мужчины, разыскиваемого несколько дней.
Во Львов и правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, тело которого 4 сентября было обнаружено в канализационном коллекторе в районе улицы Скорины.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
По данным правоохранителей, еще 2 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении львовянина, имевшего заболевание. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина мог находиться в районе улицы Скорины.
Через два дня его тело обнаружили в канализационном коллекторе.
В полиции подчеркнули, что распространенная в Интернете информация о якобы обнаружении на улице Скорины тела мужчины без головы не соответствует действительности.
Предварительно признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Окончательная причина смерти должна быть установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели мужчины.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинец провел пять дней без воды и еды в коллекторной яме : мужчина чудом выжил в Черновцах