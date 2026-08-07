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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове избили мать военнослужащего из-за русского языка: что говорят в полиции

Полицейские приняли заявление от женщины о нанесении ей телесных повреждений, устанавливают последовательность событий и все обстоятельства инцидента.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Полиция

Полиция / © УНІАН

Полиция Львовской области начала расследование по факту конфликта между пассажирами маршрутного автобуса во Львове, в ходе которого 52-летняя жительница Днепропетровской области заявила о получении телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел 7 августа около 10:50 на улице Окружной.

«Во время поездки в маршрутном автобусе между 52-летней жительницей Днепропетровской области и несколькими другими пассажирами возник конфликт, в ходе которого произошла потасовка. Впоследствии конфликт продолжился на улице, а затем — в помещении аптеки», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, участковый офицер составил в отношении 52-летней женщины административное дело по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

В то же время, как отметили правоохранители, женщина обратилась с заявлением о нанесении ей телесных повреждений.

«По данному факту правоохранительные органы приняли от неё соответствующее заявление. В настоящее время полицейские опрашивают всех участников и свидетелей конфликта, устанавливают последовательность событий и все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее военнослужащий с ником pushistykot_ на своей странице в Instagram сообщил, что его мать приехала из Польши, чтобы увидеться с ним. По его словам, во время поездки в маршрутном автобусе между ней и другими пассажирами возник спор из-за того, что она разговаривала на русском языке. Он утверждал, что впоследствии словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой женщина получила синяк под глазом, после чего её высадили из автобуса.

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