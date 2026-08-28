«Сюда больше ни ногой»: блогеры сбежали из Львова из-за скандала с русским языком

Блогеры Кабриолетта и Андрей Мараховский

Реклама

Известная блогерша Кабриолетта и ее жених Андрей Мараховский столкнулись с жесткой критикой из-за русского языка во время съемок видеоблога во Львове. После нескольких замечаний от прохожих пара экстренно покинула город и отправилась в Киев.

Об этом блогеры сообщили на своих Instagram-страницах.

Реклама

Пара отправилась во Львов, чтобы записать первый выпуск для YouTube, однако съемки в центре города почти сразу пошли не по плану. Мараховский рассказал, что сначала они столкнулись с «косыми взглядами», а вскоре к блогерам подошли двое прохожих.

Реклама

«Начинается лекция о малороссах и москворотых. Запиваю все это дело холодной водой и иду дальше снимать в надежде, что это просто исключение», — поделился Мараховский в соцсетях.

Однако после этого подобный инцидент произошел уже в одном из заведений. Когда ситуация повторилась в третий раз за короткое время, мужчина понял, что продолжить съемку не получится: «Когда это происходит в третий раз за час съемок, приходит понимание, что снять что-то не удастся».

В конце концов, уже через несколько часов после приезда блогеры собрали вещи и отправились обратно в столицу. Кабриолетта назвала эту поездку во Львов «кратчайшей», одновременно иронически поблагодарив горожан за «гостеприимство и человечность».

«Во Львов больше ни ногой, к сожалению. Хотя я любила этот город», — заявила блогерша в своих стороз.

Реклама

Сообщение Андрея Мараховского / © Instagram

Сообщение Кабриолетты / © Instagram

К слову, в Ивано-Франковске разразился скандал из-за видео из ночной поездки блогерш susanna7 и ja___guar под громкую российскую музыку. Сеть резко осудила их действия, однако часть пользователей встала на защиту девушек. Впоследствии блогерша ja___guar оправдалась, заявив, что только репостнула видео и не слушала трек в собственной машине.

Новости партнеров

Новости партнеров