Трагедия на Львовщине: в помещении для чистки оружия обнаружили тело солдата

В Львовской области выясняют обстоятельства гибели солдата

Реклама

В Яворовщине Львовской области правоохранители расследуют гибель военнослужащего, тело которого 18 августа с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении для очистки оружия на территории воинской части.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Трагедия произошла в помещении для чистки оружия палаточного городка 3-го учебного дивизиона реактивной артиллерии воинской части. По предварительным данным правоохранителей, солдат совершил самоубийство, выстрелив из автомата Калашникова в нижний участок головы.

Реклама

На месте происшествия следователи изъяли автомат Калашникова 1970 выпуска, гильзу с маркировкой «17/75», смыл РБК с поверхности шиферного покрытия, смыл РБК с грунта у головы погибшего, а также черный мобильный телефон Redmi.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели военнослужащего. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах смерти должны установить следствие в рамках уголовного производства.

Напомним, 21 августа во Львове 25-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал с ножом на военнослужащего ТЦК, после чего полицейский дважды выстрелил в нападающего и ранил его в ногу. 55-летний военный скончался.

Новости партнеров

Новости партнеров