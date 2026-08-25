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Трагедия на Львовщине: в помещении для чистки оружия обнаружили тело солдата
На Яворовщине в военной части обнаружили погибшего военнослужащего с огнестрельным ранением.
В Яворовщине Львовской области правоохранители расследуют гибель военнослужащего, тело которого 18 августа с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении для очистки оружия на территории воинской части.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Трагедия произошла в помещении для чистки оружия палаточного городка 3-го учебного дивизиона реактивной артиллерии воинской части. По предварительным данным правоохранителей, солдат совершил самоубийство, выстрелив из автомата Калашникова в нижний участок головы.
На месте происшествия следователи изъяли автомат Калашникова 1970 выпуска, гильзу с маркировкой «17/75», смыл РБК с поверхности шиферного покрытия, смыл РБК с грунта у головы погибшего, а также черный мобильный телефон Redmi.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели военнослужащего. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах смерти должны установить следствие в рамках уголовного производства.
Напомним, 21 августа во Львове 25-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал с ножом на военнослужащего ТЦК, после чего полицейский дважды выстрелил в нападающего и ранил его в ногу. 55-летний военный скончался.