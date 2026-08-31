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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Время на прочтение
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Во Львове автобус попал в ДТП: водитель наехал на электроопору

В результате аварии травмировались трое львовян: 53-летний мужчина, 45-летняя женщина и ее 17-летняя дочь.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Электроопора

Электроопора

Во Львове на улице Сыховской 30 августа произошло ДТП с участием автобуса маршрута №14. Водитель совершил наезд на электроопору, в результате чего травмировались три человека.

Об этом «Суспільному» сообщила представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко.

Предварительно установлено, что авария произошла около 16:20. Водитель автобуса «БАС», курсировавший по маршруту №14, совершил наезд на электроопору.

В результате аварии травмировались трое львовян: 53-летний мужчина, 45-летняя женщина и ее 17-летняя дочь.

Бригады скорой медицинской помощи доставили травмированных в больницу святого Луки. В настоящее время медики устанавливают диагнозы.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, ранее во Львове поезд раздавил работника депо. 39-летний мужчина переходил путь и попал под поезд.

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