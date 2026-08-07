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- Львов
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Часть Львова оказалась без света: что с движением трамваев и троллейбусов
Трамваи и троллейбусы на ключевых маршрутах Львова временно изменили движение или прекратили работу.
В части Львова из-за отключения света 7 августа временно остановилось движение большинства трамваев и троллейбусов. Местные власти оперативно проинформировали об изменениях по электротранспорту.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
В части Львова в пятницу временно отсутствует электроэнергия. В этой связи приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 4, 7 и 9, а также троллейбусов №24, 25 и 31.
В то же время, трамвай №8 сейчас курсирует по сокращенному маршруту — от улицы Вернадского до Академии искусств.
Напомним, 6 августа во Львове из-за жары произошла авария на электросетях: частично без света остался центр, Франковский район и микрорайон Новый Львов, а также предупреждалось о возможных перебоях в движении электротранспорта.