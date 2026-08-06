Ребенок коснулся оборванной проволоки и погиб: кому объявили подозрение

Во Львовской области 9-летняя девочка погибла от удара током / © Национальная полиция Украины

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Следователи сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из участков ЧАО «Львовоблэнерго». По версии правоохранителей, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей в 2023 году от поражения током погиб 9-летний ребенок.

Подробности сообщила Национальная полиция Украины.

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Как установило следствие, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля за техническим состоянием электросетей, не выявило и не устранило опасные дефекты и допустило эксплуатацию воздушной линии электропередачи с нарушениями.

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В июне 2023 в одном из сел Львовского района оборвался провод. По данным следователей, причиной стал его контакт с деревьями, росшими на недопустимо близком расстоянии до линии электропередачи.

Автоматический выключатель не сработал, аварийного отключения электроэнергии не произошло. Девятилетняя местная жительница коснулась оборванной проволоки и погибла от поражения током.

Бывшему энергетику объявили подозрение по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили незаконное суррогатное материнство в Киеве, организаторы которого привлекли женщину к участию в условиях финансовых затруднений. Из-за медицинских нарушений рожденная преждевременно двойня скончалась в больнице.

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