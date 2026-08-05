"Иностранная, а не российская": на Львовщине разгорелся скандал из-за музыки РФ на пляже (видео)

Люди, слушавшие российскую музыку на пляже в Трускавце / © скриншот с видео

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В Трускавце Львовской области отдыхающие на озере проигнорировали закон о запрете российской музыки в общественных местах, что спровоцировало конфликт. Девушка сняла все на видео и получила хамство в ответ на просьбу выключить колонку. Правоохранители уже установили участников инцидента.

Об этом свидетельствуют видео из телеграм-каналов и заявление полиции Львовской области.

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Детали скандала с российской музыкой на Львовщине

На озере в Трускавце произошел конфликт из-за громкого воспроизведения российской музыки. Несмотря на замечания и словесную перепалку, компания отдыхающих не перестала ее включать.

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Автор видео обратилась к людям с просьбой выключить музыку, отметив: «Я извиняюсь, а вам нормально слушать такую музыку, российскую? Ну вы, кажется, в публичном месте. Комфортно ли вам так? Не все слушают российскую музыку».

В ответ одна из женщин заявила: «И не российскую, а иностранную». Другая участница компании добавила: «А я только сегодня в обед говорила, что чего же никто не подошел и не спросил, почему российская музыка. Уходите, пожалуйста. Я здесь слушаю, закрылась».

Автор видео подчеркнула, что музыку из колонки хорошо слышно всем, кто находится рядом.

«Мне некомфортно ее слушать», — сказала она.

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В ответ женщина заявила: «Некомфортно? Идите домой».

После этого девушка ответила, что не намерена покидать место отдыха, и предложила компании пользоваться наушниками, если они хотят и дальше слушать российскую музыку.

Дата публикации 15:22, 05.08.26 Количество просмотров 22 Во Львовской области возник скандал из-за российской музыки на пляже

Реакция полиции на языковой скандал

Полиция Львовской области отреагировала на инцидент. Как сообщили правоохранители, 5 августа во время мониторинга соцсетей они обнаружили видео, на котором зафиксирован спор между женщиной и компанией людей из-за громкого воспроизведения русскоязычных песен. Событие произошло на пляже одного из озер в Трускавце.

Сотрудники полиции установили лиц, причастных к правонарушению. Ими оказались две женщины и мужчина в возрасте от 55 до 70 лет, временно проживающие в Дрогобычском районе. Правоохранители сообщили, что эти граждане будут привлечены к административной ответственности.

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«Напоминаем, согласно ч. 2 ст. 15 Закона Украины „О культуре“, в Украине запрещено публичное воспроизведение российской музыки. За нарушение этой нормы для граждан предусмотрена административная ответственность», — отметили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске разразился скандал из-за ночной поездки блогерш под громкую российскую музыку и опасного движения по городу. В соцсети осудили подобные действия и обратились к полиции. Одна из блогерш, ja___guar, оправдалась, что только репостнула видео, не прислушавшись к словам песни, и сама ее не включала.

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