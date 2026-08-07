У Львові побили матір військового через російську мову: що кажуть в поліції

Поліція / © УНІАН

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Поліція Львівської області розпочала перевірку за фактом конфлікту між пасажирами маршрутного автобуса у Львові, під час якого 52-річна жителька Дніпропетровської області заявила про отримання тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

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Як зазначили правоохоронці, інцидент стався 7 серпня близько 10:50 на вулиці Окружній.

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«Під час поїздки у маршрутному автобусі між 52-річною жителькою Дніпропетровської області та кількома іншими пасажирами виник конфлікт, під час якого сталася шарпанина. Надалі конфлікт продовжився на вулиці, а згодом — у приміщенні аптеки», — йдеться у повідомленні.

На місці події працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

За інформацією поліції, дільничний офіцер склав щодо 52-річної жінки адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»).

Водночас, як наголосили правоохоронці, жінка звернулася із заявою про заподіяння їй тілесних ушкоджень.

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«За цим фактом правоохоронці прийняли від неї відповідну заяву. Наразі поліцейські опитують усіх учасників та свідків конфлікту, встановлюють послідовність подій та всі обставини інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець із нікнеймом pushistykot_ на своїй сторінці в Instagram заявив, що його матір приїхала з Польщі, щоб побачитися з ним. За його словами, під час поїздки в маршрутному автобусі між нею та іншими пасажирами виникла суперечка через те, що вона спілкувалася російською мовою. Він стверджував, що згодом словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої жінка отримала синець під оком, після чого її висадили з автобуса.

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