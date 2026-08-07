"Зачем вас защищать?": военный утверждает, что его маму избили за русский язык на Львовщине (видео)

Инцидент с матерью военного в маршрутке на Львовщине

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Во Львовской области разгорелся громкий скандал из-за языкового вопроса с участием матери украинского военного. Женщину якобы избили и высадили из автобуса на трассе, а полиция приняла сторону нападающих.

Об этом военный с никнеймом pushistykot_ сообщил на своей Instagram-странице.

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По словам военного, его мать возвращалась из Польши в Украину. Во время поездки, как утверждает мужчина, другие пассажиры начали упрекать мать из-за общения на русском языке. Впоследствии словесный конфликт якобы перерос в потасовку, в результате которой женщина получила синяк под глазом, после чего ее высадили из автобуса.

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«Мать приехала в Украину, львовские «патриоты» избили ее, потому что она не говорит на украинском языке, и выгнали из автобуса. Теперь стоит на трассе и ловит другой автобус. Зачем вас тогда защищать?» — написал военный.

Позже он принялся утверждать, что участники конфликта якобы требуют 500 дол., а правоохранители не на стороне матери, а на стороне избивших ее.

Военный также обнародовал фото женщины с синяком под глазом и отметил, что ситуация еще находится на этапе выяснения.

«Чтобы вы понимали, теперь эти самые под**асы сидят и п**дят „мусорам“, что это моя мать начала всю драку, а п**дили мою мать три человека. И сейчас вызвали какуюто спецгруппу на мать, хотят ей шить хулиганство и т.д. Чтобы вы понимали, мать за столько лет приехала в Украину сделать там документы, увидеть меня. Ох**нно, бл**ь, приехала. Спасибо, страна-у*бан», — высказался военный в видеоролике.

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Дата публикации 10:57, 07.08.26 Количество просмотров 100 На Львовщине маму бойца ВСУ избили и выгнали из автобуса из-за русского языка

Кроме того, мужчина заявил, что его знакомые, также проходящие службу, планируют приехать на Львовщину, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента.

Напомним, в Ивано-Франковске водитель автобуса публично обидел мать погибшего воина Надежду Баланюк из-за ламинированной копии удостоверения, посоветовав ей обратиться в психушку. Женщина отметила, что пассажиры, в том числе мужчина в военной форме, проявили безразличие к ситуации. Мэр Руслан Марцинкив резко осудил инцидент и сообщил об увольнении водителя.

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