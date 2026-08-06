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Во Львове — аварийное обесточивание из-за жары: сколько не будет света
В части Львова неожиданно пропал свет из-за аварии в электросетях высокого напряжения.
В части Львова внезапно произошло аварийное отключение электричества.
Об этом передает «Львовоблэнерго».
«Из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов», — говорится в сообщении.
Энергетики уверяют, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Во Львовском городском совете добавляют, что из-за отсутствия электроснабжения в городе возможны перебои в движении электротранспорта. В городском совете обещают, что электроснабжение должно быть восстановлено ориентировочно в течение часа.
Местные паблики уточняют, что на улице Луганской (Сихов) горит подстанция. Поэтому у многих выбило свет или до сих пор нет электроэнергии.
Ранее российская атака дронами по Запорожью повлекла за собой масштабное обесточивание города. Более 45 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи.