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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове — аварийное обесточивание из-за жары: сколько не будет света

В части Львова неожиданно пропал свет из-за аварии в электросетях высокого напряжения.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В центральной части и нескольких районах Львова произошло аварийное отключение электроэнергии

В центральной части и нескольких районах Львова произошло аварийное отключение электроэнергии / © ТСН.ua

В части Львова внезапно произошло аварийное отключение электричества.

Об этом передает «Львовоблэнерго».

«Из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов», — говорится в сообщении.

Энергетики уверяют, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Во Львовском городском совете добавляют, что из-за отсутствия электроснабжения в городе возможны перебои в движении электротранспорта. В городском совете обещают, что электроснабжение должно быть восстановлено ориентировочно в течение часа.

Местные паблики уточняют, что на улице Луганской (Сихов) горит подстанция. Поэтому у многих выбило свет или до сих пор нет электроэнергии.

Фото Телеграмм канала «Реальный Львов»

Фото Телеграмм канала «Реальный Львов»

Ранее российская атака дронами по Запорожью повлекла за собой масштабное обесточивание города. Более 45 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи.

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