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- Львов
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Секс-бизнес в центре Львова: две сестры вовлекли ребенка в проституцию (фото)
Несовершеннолетняя согласилась на работу из-за сложной жизненной ситуации и болезни матери.
Во Львове завершили расследование и передали в суд дело против двух сестер, организовавших салон «эротического массажа». Злоумышленницы цинично вовлекли в проституцию несовершеннолетнюю, которая ухаживала за тяжелобольной матерью.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Во Львове правоохранители разоблачили двух родных сестер из Житомирской области в возрасте 31 и 34 лет, которые организовали в исторической части города салон «эротического массажа». На самом деле там клиентам за деньги оказывали сексуальные услуги. Среди работниц заведения была и несовершеннолетняя.
Как установило следствие, одна из сестер знала о сложных жизненных обстоятельствах девушки и о том, что она ухаживает за тяжелобольной матерью. Воспользовавшись этим, женщина убедила несовершеннолетнюю устроиться в салон и оказывать мужчинам платные сексуальные услуги. На момент начала работы ей не было 18 лет.
Досудебное расследование уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.
Старшей из сестер, которая привлекла несовершеннолетнюю к работе в салоне, предъявили обвинения в:
торговле людьми,
создании или содержании притонов и сводничестве,
сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.
Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Младшую сестру обвиняют по статьям о:
создании или содержании притонов и сводничестве,
сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.
В случае доказательства вины ей грозит до семи лет лишения свободы.
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Кстати, на Закарпатье мать и отчим были осуждены за систематическое изнасилование 10-летней дочери и съемку детской порнографии, пока родной отец защищал Украину на фронте.