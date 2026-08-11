Секс-бизнес в центре Львова: две сестры вовлекли ребенка в проституцию (фото)

Одна из сестер, вовлекших несовершеннолетнюю в проституцию / © Полиция Львовской области

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Во Львове завершили расследование и передали в суд дело против двух сестер, организовавших салон «эротического массажа». Злоумышленницы цинично вовлекли в проституцию несовершеннолетнюю, которая ухаживала за тяжелобольной матерью.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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Во Львове правоохранители разоблачили двух родных сестер из Житомирской области в возрасте 31 и 34 лет, которые организовали в исторической части города салон «эротического массажа». На самом деле там клиентам за деньги оказывали сексуальные услуги. Среди работниц заведения была и несовершеннолетняя.

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Как установило следствие, одна из сестер знала о сложных жизненных обстоятельствах девушки и о том, что она ухаживает за тяжелобольной матерью. Воспользовавшись этим, женщина убедила несовершеннолетнюю устроиться в салон и оказывать мужчинам платные сексуальные услуги. На момент начала работы ей не было 18 лет.

Досудебное расследование уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Старшей из сестер, которая привлекла несовершеннолетнюю к работе в салоне, предъявили обвинения в:

торговле людьми,

создании или содержании притонов и сводничестве,

сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Младшую сестру обвиняют по статьям о:

создании или содержании притонов и сводничестве,

сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.

В случае доказательства вины ей грозит до семи лет лишения свободы.

Во Львове будут судить сестер за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней (6 фото) © Полиция Львовской области © Полиция Львовской области © Полиция Львовской области © Полиция Львовской области © Полиция Львовской области © Полиция Львовской области

Кстати, на Закарпатье мать и отчим были осуждены за систематическое изнасилование 10-летней дочери и съемку детской порнографии, пока родной отец защищал Украину на фронте.

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