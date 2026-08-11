ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1104
Время на прочтение
2 мин

Секс-бизнес в центре Львова: две сестры вовлекли ребенка в проституцию (фото)

Несовершеннолетняя согласилась на работу из-за сложной жизненной ситуации и болезни матери.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Одна из сестер, вовлекших несовершеннолетнюю в проституцию

Одна из сестер, вовлекших несовершеннолетнюю в проституцию / © Полиция Львовской области

Во Львове завершили расследование и передали в суд дело против двух сестер, организовавших салон «эротического массажа». Злоумышленницы цинично вовлекли в проституцию несовершеннолетнюю, которая ухаживала за тяжелобольной матерью.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Во Львове правоохранители разоблачили двух родных сестер из Житомирской области в возрасте 31 и 34 лет, которые организовали в исторической части города салон «эротического массажа». На самом деле там клиентам за деньги оказывали сексуальные услуги. Среди работниц заведения была и несовершеннолетняя.

Как установило следствие, одна из сестер знала о сложных жизненных обстоятельствах девушки и о том, что она ухаживает за тяжелобольной матерью. Воспользовавшись этим, женщина убедила несовершеннолетнюю устроиться в салон и оказывать мужчинам платные сексуальные услуги. На момент начала работы ей не было 18 лет.

Досудебное расследование уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Старшей из сестер, которая привлекла несовершеннолетнюю к работе в салоне, предъявили обвинения в:

  • торговле людьми,

  • создании или содержании притонов и сводничестве,

  • сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Младшую сестру обвиняют по статьям о:

  • создании или содержании притонов и сводничестве,

  • сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.

В случае доказательства вины ей грозит до семи лет лишения свободы.

Во Львове будут судить сестер за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней (6 фото)

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _6 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _3 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _4 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _5 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _1 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

судитимуть сестер обвинувачених у сексуальній експлуатації _2 / © Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

Кстати, на Закарпатье мать и отчим были осуждены за систематическое изнасилование 10-летней дочери и съемку детской порнографии, пока родной отец защищал Украину на фронте.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie