Во Львове резко повысили тарифы на воду: сколько теперь придется платить

Тарифы

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Во Львове от 1 августа 2026 года действует новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. За кубометр обеих услуг вместе нужно платить 56,38 грн. с НДС.

Решение об изменении цены еще раньше утвердил исполнительный комитет Львовского городского совета.

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Сколько стоит вода во Львове теперь

Общая цена состоит из двух услуг:

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централизованное водоснабжение - 36,04 грн за 1 м³ ;

централизованный водоотвод — 20,34 грн за 1 м³ .

Итого один кубометр стоит 56,38 грн . Речь идет именно о тарифе за объем потребленной воды и водоотвода. Отдельная абонентская плата не входит в эту сумму, поэтому ее размер нельзя добавлять без данных в конкретном счете.

На сколько изменился тариф

К 1 августа суммарный тариф для населения составил 25,884 грн. за кубометр — 17,292 грн. за водоснабжение и 8,592 грн. за водоотвод. Теперь цена выросла на 30,496 грн за 1 м³, или примерно на 118%.

По данным Львовского городского совета, предварительный тариф действовал с 2022 года. В городе объяснили изменение ростом затрат предприятия на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда. Новый уровень определили как минимально необходимый для текущих операционных расходов; масштабной модернизации сетей он не предполагает.

Контекстом для такого решения, объяснили в горсовете, есть общая ситуация с тарифами на водоснабжение в разных городах Украины: в отдельных населенных пунктах стоимость кубометра уже превышает 100 грн . Это сравнение не меняет, что 56,38 грн — локальный тариф Львова.

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Как посчитать сумму по счетчику

Чтобы определить плату за водоснабжение и водоотвод, умножьте количество кубометров на 56,38 грн. Например, при потреблении 3 м³ расчет будет следующим: 3 × 56,38 = 169,14 грн .

Это сумма всего за две услуги за указанный объем. Фактический счет может отличаться, если в него входят иные начисления или отдельная абонентская плата.

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