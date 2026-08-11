ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
89
Время на прочтение
3 мин

Остановили работу всех органов на 75 минут: во Львове хирурги спасли американского бойца ВСУ (фото)

Американец с позывным «Голливуд» перенес сложную семичасовую операцию во Львове из-за редкого заболевания легких.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Доброволец из США Эндрю К., которому сделали операцию во Львове

Доброволец из США Эндрю К., которому сделали операцию во Львове

Львовские медики провели одну из самых сложных кардиохирургических операций 23-летнему добровольцу из США Эндрю К., который воюет за Украину. Пациенту полностью остановили кровообращение на 75 мин., охладив тело до 16 градусов.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ.

Что известно о добровольце из США и его болезни?

Эндрю родом из Филадельфии. В США он работал санитаром, а в прошлом году решил приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ. На фронте американец стал оператором дронов и получил позывной «Голливуд».

Еще до приезда в Украину у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В 2022 году в США он перенес первую тромбоэмболию легочной артерии. Уже во время службы состояние Эндрю ухудшилось: появились одышка, кашель и мокрота с примесями крови. Обследования выявили у бойца редкое и сложное заболевание — хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.

«Проще говоря, тромбы, образующиеся в венах ног, могут попадать в легочные артерии. Если они не растворяются полностью, со временем накапливаются, перекрывают сосуды и вызывают опасно высокое давление в легких. Без лечения такая патология может быстро привести к тяжелой инвалидности и даже смерти», — пояснили медики.

Сначала Эндрю обследовали в Киеве, после чего направили в Университетскую больницу во Львове. Медики посоветовали американцу рассмотреть возможность проведения операции в США. Один из ведущих мировых центров, где проводят такие операции, находится в Калифорнии. Однако Эндрю заявил, что доверяет украинским врачам и хочет прооперироваться именно в Украине.

По прибытии в Украину американец прошел военно-медицинскую комиссию. Он зарегистрирован в системах eHealth и НСЗУ, поэтому необходимое ему лечение предоставляется бесплатно.

Подробности операции из-за тромбоэмболической легочной гипертензии

Операция, которую перенес Эндрю, относится к числу самых технически сложных в кардиохирургии и длилась семь часов.

«Мы полностью охлаждаем пациента до 16 °C, а во время операции кровообращение приходится полностью останавливать на определенные промежутки времени (15 мин.), чтобы хирурги могли добраться до тромбов в самых отдаленных участках легочных артерий. А через 15 мин. снова восстанавливаем кровообращение. У этого пациента общее время полной остановки кровообращения составило 75 минут. После этого организм постепенно нагревают, только этот этап может длиться около полутора часов. Поэтому эта операция длительная и сопряжена с рисками. Но мы проводим такие операции уже давно, 40 лет оперируем таких пациентов», — рассказал кардиохирург, профессор Любомир Кулик.

Эндрю К. и команда львовских медиков

Эндрю К. и команда львовских медиков

Как сейчас дела у пациента?

После операции Эндрю находился под постоянным наблюдением анестезиологов и кардиологов. Врачи следили за основными показателями его состояния, чтобы не допустить возможных осложнений.

«У пациента не было осложнений, он чувствует себя хорошо, рана у него зажила. Мы стараемся как можно быстрее вернуть пациентов к активной жизни, Эндрю начал ходить на второй день после операции», — рассказала кардиолог Марта Войцеховская.

В настоящее время мужчину уже выписали из больницы. После нескольких месяцев восстановления он планирует вернуться к своим сослуживцам в Запорожье и продолжить службу и борьбу за Украину.

Напомним, что в Одессе кардиохирурги впервые в Украине провели уникальную операцию 6-месячному младенцу весом 7 кг, имплантировав систему двухкамерной стимуляции сердца. Врачам пришлось через подключичную вену диаметром всего 1 мм ввести электроды в сердце, чего ранее у пациентов такого веса в Украине не делали.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie