Остановили работу всех органов на 75 минут: во Львове хирурги спасли американского бойца ВСУ (фото)

Доброволец из США Эндрю К., которому сделали операцию во Львове

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Львовские медики провели одну из самых сложных кардиохирургических операций 23-летнему добровольцу из США Эндрю К., который воюет за Украину. Пациенту полностью остановили кровообращение на 75 мин., охладив тело до 16 градусов.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ.

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Что известно о добровольце из США и его болезни?

Эндрю родом из Филадельфии. В США он работал санитаром, а в прошлом году решил приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ. На фронте американец стал оператором дронов и получил позывной «Голливуд».

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Еще до приезда в Украину у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В 2022 году в США он перенес первую тромбоэмболию легочной артерии. Уже во время службы состояние Эндрю ухудшилось: появились одышка, кашель и мокрота с примесями крови. Обследования выявили у бойца редкое и сложное заболевание — хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.

«Проще говоря, тромбы, образующиеся в венах ног, могут попадать в легочные артерии. Если они не растворяются полностью, со временем накапливаются, перекрывают сосуды и вызывают опасно высокое давление в легких. Без лечения такая патология может быстро привести к тяжелой инвалидности и даже смерти», — пояснили медики.

Сначала Эндрю обследовали в Киеве, после чего направили в Университетскую больницу во Львове. Медики посоветовали американцу рассмотреть возможность проведения операции в США. Один из ведущих мировых центров, где проводят такие операции, находится в Калифорнии. Однако Эндрю заявил, что доверяет украинским врачам и хочет прооперироваться именно в Украине.

По прибытии в Украину американец прошел военно-медицинскую комиссию. Он зарегистрирован в системах eHealth и НСЗУ, поэтому необходимое ему лечение предоставляется бесплатно.

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Подробности операции из-за тромбоэмболической легочной гипертензии

Операция, которую перенес Эндрю, относится к числу самых технически сложных в кардиохирургии и длилась семь часов.

«Мы полностью охлаждаем пациента до 16 °C, а во время операции кровообращение приходится полностью останавливать на определенные промежутки времени (15 мин.), чтобы хирурги могли добраться до тромбов в самых отдаленных участках легочных артерий. А через 15 мин. снова восстанавливаем кровообращение. У этого пациента общее время полной остановки кровообращения составило 75 минут. После этого организм постепенно нагревают, только этот этап может длиться около полутора часов. Поэтому эта операция длительная и сопряжена с рисками. Но мы проводим такие операции уже давно, 40 лет оперируем таких пациентов», — рассказал кардиохирург, профессор Любомир Кулик.

Эндрю К. и команда львовских медиков

Как сейчас дела у пациента?

После операции Эндрю находился под постоянным наблюдением анестезиологов и кардиологов. Врачи следили за основными показателями его состояния, чтобы не допустить возможных осложнений.

«У пациента не было осложнений, он чувствует себя хорошо, рана у него зажила. Мы стараемся как можно быстрее вернуть пациентов к активной жизни, Эндрю начал ходить на второй день после операции», — рассказала кардиолог Марта Войцеховская.

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В настоящее время мужчину уже выписали из больницы. После нескольких месяцев восстановления он планирует вернуться к своим сослуживцам в Запорожье и продолжить службу и борьбу за Украину.

Напомним, что в Одессе кардиохирурги впервые в Украине провели уникальную операцию 6-месячному младенцу весом 7 кг, имплантировав систему двухкамерной стимуляции сердца. Врачам пришлось через подключичную вену диаметром всего 1 мм ввести электроды в сердце, чего ранее у пациентов такого веса в Украине не делали.

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