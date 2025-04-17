Во Львове мужчины "под контролем полиции" занимались сексом: что известно

Во Львове осудили администратора борделя / © Freepik

Реклама

Во Львове к 1 году испытательного срока приговорили менеджера по рекламе, которая «подрабатывала» администратором борделя.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львов.

По данным суда, женщина в 2023 году вступила в сговор с другими лицами, организовавшими во Львове занятье проституцией. Работа жительницы Львовщины заключалась в ведении учета денежных средств, полученных от преступной деятельности, подыскивании и привлечении лиц женского пола и склонении их к занятию проституцией, а также контроле их деятельности. Кроме того, последние осуществляли деятельность администраторов организованного места разврата, контролируя лиц женского пола, оказывавших сексуальные услуги, путем проведения инструктажей относительно необходимости неукоснительного соблюдения правил, установленных ими».

Реклама

Чтобы разоблачить преступную группу, полиция в 2024 году привлекла двух мужчин, которые «под контролем» правоохранительных органов за 3500 и 3000 грн занимались сексом с проститутками. Правоохранители зафиксировали это и разоблачили сутенеров.

На суде женщина вину признала. Она подтвердила, что согласилась администрировать работу борделей. Жительница Львовщины просила суд строго ее не наказывать.

Суд признал женщину виновной по ч.2 статьи 302 УКУ и ч.2 303 УКУ. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом .