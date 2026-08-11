Секс-бізнес у центрі Львова: дві сестри втягнули у проституцію дитину (фото)

Одна з сестер, які втягнули у проституцію неповнолітню / © Поліція Львівської області

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У Львові завершили розслідування та скерували до суду справу проти двох сестер, які організували салон «еротичного масажу». Зловмисниці цинічно втягнули у проституцію неповнолітню, яка доглядала за важкохворою матір’ю.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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У Львові правоохоронці викрили двох рідних сестер із Житомирщини віком 31 та 34 роки, які організували в історичній частині міста салон «еротичного масажу». Насправді там клієнтам за гроші надавали сексуальні послуги. Серед працівниць закладу була й неповнолітня.

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Як встановило слідство, одна із сестер знала про складні життєві обставини дівчини та те, що вона доглядає за тяжкохворою матір’ю. Скориставшись цим, жінка переконала неповнолітню влаштуватися до салону та надавати чоловікам платні сексуальні послуги. На момент початку роботи їй не було 18 років.

Досудове розслідування вже завершено, а обвинувальний акт передали до суду.

Старшій із сестер, яка залучила неповнолітню до роботи в салоні, висунули обвинувачення у:

торгівлі людьми,

створенні або утриманні місць розпусти і звідництві,

сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією.

Їй може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Молодшу сестру обвинувачують за статтями про:

створення або утримання місць розпусти і звідництво,

сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

У разі доведення вини їй загрожує до семи років ув’язнення.

У Львові судитимуть сестер за сексуальну експлуатацію неповнолітньої (6 фото) © Поліція Львівської області © Поліція Львівської області © Поліція Львівської області © Поліція Львівської області © Поліція Львівської області © Поліція Львівської області

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