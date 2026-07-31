Атака на Львов.

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Ночью против 30 июля армия РФ нанесла ракетные удары по Львову. В городе произошли прилеты в жилые дома. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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«В результате вчерашней ракетной атаки во Львов пострадали 38 человек. К сожалению, погиб 35-летний мужчина», — говорится в сообщении чиновника.

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Отметим, что погибшим оказался 35-летний работник полиции Львовской области Владимир Шандра. Он работал инспектором І категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции.

В ГСЧС подчеркнули, что во Львове продолжается ликвидация последствий российской атаки. В частности, на месте разрушенной 5-этажки, куда попала ракета. Спасатели сейчас демонтировали более 500 тонн аварийных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора.

«Удалось спасти 13 человек, среди которых ребенок. К сожалению, один человек погиб, более 30 — пострадали, из них трое детей», — сообщили спасатели.

Напомним, минувшей ночью ракеты попали в жилые дома во Львове. Наибольшие разрушения получили дома на улицах Патона и Выговского. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.

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