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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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392
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РФ попала ракетой в жилой дом во Львове: спасательные работы продолжаются — данные о жертвах

Более суток на месте попадания ракеты идет разбор завалов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Львов.

Атака на Львов.

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Ночью против 30 июля армия РФ нанесла ракетные удары по Львову. В городе произошли прилеты в жилые дома. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«В результате вчерашней ракетной атаки во Львов пострадали 38 человек. К сожалению, погиб 35-летний мужчина», — говорится в сообщении чиновника.

Отметим, что погибшим оказался 35-летний работник полиции Львовской области Владимир Шандра. Он работал инспектором І категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции.

В ГСЧС подчеркнули, что во Львове продолжается ликвидация последствий российской атаки. В частности, на месте разрушенной 5-этажки, куда попала ракета. Спасатели сейчас демонтировали более 500 тонн аварийных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора.

«Удалось спасти 13 человек, среди которых ребенок. К сожалению, один человек погиб, более 30 — пострадали, из них трое детей», — сообщили спасатели.

Напомним, минувшей ночью ракеты попали в жилые дома во Львове. Наибольшие разрушения получили дома на улицах Патона и Выговского. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.



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Дата публикации
Количество просмотров
392
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