Атака по Львову

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В ночь на 30 июля Россия атаковала Львов баллистическими ракетами. Одна из них полностью разрушила жилой дом. Многие пострадавшие, поиски людей продолжаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский утром 30 июля.

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Последствия атаки по Львову

По его словам, по состоянию на 9 утра во Львове сейчас продолжаются работы на месте попадания по дому. Там разбирают завалы и ищут людей, оказавшихся под завалами.

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Россия убила семью на Днепропетровщине

Также ночью Россия атаковала Днепропетровскую область. Из-за российского ракетного удара в Радушном на Днепровщине погибли родители и три ребенка. Еще двое детей достали из-под завалов живыми.

Массированная атака РФ по Украине

Под российскими ударами этой ночью были Киев и область, наша Днепровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская.

Зеленский заметил, что из-за вражеской атаки разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры.

По его словам, Россия атаковала Украину более 70 ракет, значительное количество — баллистические, и еще более 280 ударными дронами.

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Ракет для ПВО критически мало

Президент Украины подчеркнул, что более 260 дронов удалось уничтожить, но ракет для ПВО критически мало.

«Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, показывая очень высокий уровень профессионализма. Это чрезвычайная профессиональность, которая спасает жизнь, когда поставки ракет для систем ПВО не производятся или тормозятся», — подчеркнул он.

Зеленский призвал западных партнеров к более сильной и быстрой поддержке Украины в борьбе с российскими атаками.

«И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнёры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибалистических ракет — это такие разрушения, такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня. Важно поддерживать защиту жизни», — подытожил он.

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Атака по Львову — последние новости

Напомним, ночью 30 июля Россия атаковала ракетами Львов. Целями были жилые дома. Под завалами одной из многоэтажек ищут людей. Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского.

По последним данным, количество пострадавших во Львове выросло до 30 человек. В частности, 15 травмированных были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

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