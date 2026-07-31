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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
1 хв

РФ поцілила ракетою у житловий будинок у Львові: рятувальні роботи тривають - дані про жертв

Понад добу на місці влучання ракети триває розбір завалів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Львів.

Атака на Львів. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 30 липня армія РФ завдала ракетних ударів по Львову. В місті сталися «прильоти» у житлові будинки. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік», — йдеться у повідомленні чиновника.

Зауважимо, стало відомо, що загиблим виявився 35-річний працівник поліції Львівської області Володимир Шандра. Він працював інспектором І категорії відділу служби «102» Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.

У ДСНС наголосили, що у Львові триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, на місці зруйнованої 5-поверхівки, куди влучила ракета. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття.

«Вдалося врятувати 13 людей, серед яких дитина. На жаль, одна людина загинула, понад 30 — постраждали, з них троє дітей», — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, минулої ночі ракети влучили у житлові будинки у Львові. Найбільших руйнувань зазнали будинки на вулицях Патона та Виговського. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків та заклади освіти.



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Дата публікації
Кількість переглядів
565
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