После атаки на Львов из-под руин спасли 93-летнюю бабушку (фото, видео)

Спасательная операция во Львове после ракетной атаки 30 июля

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Во время разборки завалов разрушенной российской ракетой 5-этажки во Львове чрезвычайники спасли 93-летнюю женщину, а также эвакуировали еще одного жителя — пожилого мужчину на колесном кресле.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и городской голова Львова Андрей Садовый.

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Спасательная операция во Львове после атаки

Во время разборки завалов спасателями рядом с местом российской атаки ждали сын и невестка женщины, которая оставалась в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. Для родных каждая минута ожидания казалась нескончаемой. К счастью, пожилую жительницу удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

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Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются, ведь под завалами могут оставаться люди. Также спасатели эвакуировали еще одного жителя — пожилого мужчину, передвигавшегося на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда.

Дата публикации 12:38, 30.07.26 Количество просмотров 12 Во Львове из-под завалов достали 93-летнюю бабушку и эвакуировали дедушку

Атака на Львов — количество пострадавших и последствия

По данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара по Львову пострадали 33 человека, среди которых трое детей. Чрезвычайники уже спасли 12 человек, в том числе одного ребенка. По информации Садового, количество пострадавших достигает 34. По состоянию на данный момент два человека считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция во Львове после ракетной атаки 30 июля

Спасательная операция во Львове после ракетной атаки 30 июля

Спасательная операция во Львове после ракетной атаки 30 июля

Спасательная операция во Львове после ракетной атаки 30 июля

В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, частично разрушены этажи, а также возникли пожары, которые спасатели оперативно потушили.

На местах ударов работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Пострадавшим и близким психологическую поддержку оказывают специалисты ГСЧС.

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Кроме того, на месте происшествия развернули выездные ЦПАУ. Они будут принимать обращения жителей до 19:00, чтобы люди могли оперативно оформить необходимые документы и подать соответствующие заявления.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам во Львове. Наибольшие разрушения получили здания на улицах Патона и Выговского, где продолжаются поисково-спасательные работы. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и два учебных заведения. Пострадали десятки человек. Самому младшему пострадавшему мальчику — шесть лет, его госпитализировали с переломами.

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