- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 2 мин
После атаки на Львов из-под руин спасли 93-летнюю бабушку (фото, видео)
Ракетная атака на Львов принесла немало разрушений и боли, но подарила и удивительные спасения.
Во время разборки завалов разрушенной российской ракетой 5-этажки во Львове чрезвычайники спасли 93-летнюю женщину, а также эвакуировали еще одного жителя — пожилого мужчину на колесном кресле.
Об этом сообщили ГСЧС Украины и городской голова Львова Андрей Садовый.
Спасательная операция во Львове после атаки
Во время разборки завалов спасателями рядом с местом российской атаки ждали сын и невестка женщины, которая оставалась в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. Для родных каждая минута ожидания казалась нескончаемой. К счастью, пожилую жительницу удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются, ведь под завалами могут оставаться люди. Также спасатели эвакуировали еще одного жителя — пожилого мужчину, передвигавшегося на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда.
Атака на Львов — количество пострадавших и последствия
По данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара по Львову пострадали 33 человека, среди которых трое детей. Чрезвычайники уже спасли 12 человек, в том числе одного ребенка. По информации Садового, количество пострадавших достигает 34. По состоянию на данный момент два человека считаются пропавшими без вести.
В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, частично разрушены этажи, а также возникли пожары, которые спасатели оперативно потушили.
На местах ударов работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Пострадавшим и близким психологическую поддержку оказывают специалисты ГСЧС.
Кроме того, на месте происшествия развернули выездные ЦПАУ. Они будут принимать обращения жителей до 19:00, чтобы люди могли оперативно оформить необходимые документы и подать соответствующие заявления.
Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам во Львове. Наибольшие разрушения получили здания на улицах Патона и Выговского, где продолжаются поисково-спасательные работы. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и два учебных заведения. Пострадали десятки человек. Самому младшему пострадавшему мальчику — шесть лет, его госпитализировали с переломами.