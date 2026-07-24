"Речь о неделях": Садовый сделал заявление о возобновлении работы аэропорта во Львове

Аэропорт «Львов» / © ТСН

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что местный аэропорт сможет возобновить свою работу вскоре после решения вопросов безопасности. Сам процесс разблокировки работы займет недели, а не месяцы.

Об этом Садовый рассказал в интервью «РБК-Украина».

Когда заработает аэропорт во Львове?

Садовый заявил, что аэропорты «Львов» и «Борисполь» технически готовы к возобновлению работы.

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«И аэропорт „Львов“, и аэропорт „Борисполь“ в рабочем состоянии. Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэродромы смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности», — рассказал городской голова Львова.

Проблема с застройкой территорий вблизи аэропорта во Львове

Отдельно он прокомментировал ситуацию с возможной застройкой территорий вблизи львовского аэропорта.

«Теперь по этой афере, которая получила не только общеукраинскую, но и общеевропейскую известность. О чем идет речь? К примеру, аэропорт „Хитроу“ в Лондоне за последние 100 лет увеличился в 20 раз. И в советские времена, когда строился аэропорт Львов, то территория возле аэропорта, около 70 гектаров, была зарезервирована для развития аэропорта», — рассказал Садовый.

Он пояснил, что на этой территории разрешалось высаживать траву или зерновые культуры, однако строить там было запрещено. По словам чиновника, проблемы возникли после административно-территориальной реформы, когда около шести лет назад в Украине шло объединение громад.

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Садовый сказал, что значительное количество громад присоединилось ко Львову. В то же время Сокильническая громада, на территории которой частично расположен аэропорт, решила сохранить статус села. Впоследствии сельсовет Сокильников принял решение о строительстве на этой территории около 50 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на 8000 человек.

«То есть это должен появиться еще один крупный город, без канализации, без водоснабжения, без образования, без медицины, без ничего. Просто взять и эту территорию, которая является резервной для аэропорта, застроить. Это, конечно, вызвало шок, потому что сегодня в мире есть простая формула: есть аэропорт — есть город. Нет аэродрома — нет города. И мы обратились в суд. Сейчас все эти процессы заблокированы», — сообщил городской голова Львова.

Проект ЕС по развитию Львова как крупного транспортного хаба

По его словам, ЕС планирует масштабный проект ориентировочной стоимостью 10 млрд евро, предусматривающий развитие Львова как крупного транспортного хаба.

«Это подключение железнодорожного сообщения, европейского пути вместо советского стандарта и плюс соединение львовского аэропорта с львовским вокзалом. Фактически выстраивается такой транспортный узел. И все это пробуют наши доморощенные предприниматели, их лоббисты свернуть», — рассказал Садовый.

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Чиновник также сообщил, что недавно Министерство транспорта Великобритании презентовало проект развития львовского аэропорта.

«Там никакого жилья нет, там есть инфраструктура, там есть те вещи, которые важны для будущего. Кстати, эта инфраструктура может давать сотни миллионов налогов той же громаде, но люди, которые хотят заработать уже и сегодня, имеют другое видение», — подчеркнул городской голова.

Напомним, в январе Садовый заявлял, что открытие львовского аэропорта пока невозможно из-за риска безопасности. Мэр отмечал, что сравнивать ситуацию с Израилем некорректно, ведь у него значительно больше систем ПВО Patriot. В то же время Садовый ожидает «окно возможностей» для возобновления работы аэропортов во Львове и Киеве, как только это позволит уровень защиты неба.

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