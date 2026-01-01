Откроют ли аэропорт во Львове: Садовый рассказал

Аэропорт во Львове

Открытие львовского аэропорта для регулярных рейсов сегодня остается невозможным из-за риска безопасности, несмотря на длительные дискуссии по возобновлению авиасообщения.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в комментарии «24 каналу».

Городской голова отметил, что сравнение с Израилем, где аэропорт в Тель-Авиве работает несмотря на постоянные угрозы, не вполне корректно из-за существенной разницы в оборонных ресурсах.

По словам Садового, у Израиля значительно большее количество зенитных ракетных комплексов Patriot и специфические меры безопасности, которые в настоящее время невозможно полноценно воспроизвести в украинских реалиях.

Несмотря на текущие ограничения, глава Львова подчеркнул, что ожидает появления «окна возможностей» для возобновления работы авиаузлов в Украине. Речь идет о потенциальном открытии стратегических аэропортов не только во Львове, но и в Киеве, как только уровень защиты неба и общая ситуация безопасности позволят принимать гражданские самолеты.

Напомним, ранее мы писали, что в апреле-мае 2025 планировали во Львове открыть для авиационных полетов международный аэропорт. Среди других возможных дат планировали открыть небо летом.