Военный ТЦК применил силу к женщине во Львове: омбудсмен требует проверки обстоятельств

Инцидент с ТЦК во Львове

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В центре Львова разразился очередной скандал с участием представителей ТЦК и СП. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме применяет физическую силу к женщине во время мобилизации.

Больше об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Скандал с ТЦК во Львове: военный применил силу к женщине

На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подвирный официально обратился с запросами во Львовский областной ТЦК и СП, а также в территориальное управление ГБР во Львове.

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«Разные локации, разные действующие лица, проблема одна — безнаказанность порождает новые скандалы. Львов. Центр города. В социальных сетях и медиа распространились видео, на которых, вероятно, военнослужащий ЛОТЦК и СП применил физическое влияние к женщине во время мер по оповещению», — пишет Лубинец.

Если применение силы к женщине подтвердится, омбудсмен требует справедливой правовой оценки. По его словам, применение силы в отношении гражданских лиц не может оставаться без проверки, независимо от того, при каких обстоятельствах это произошло.

У ведомств запросили исчерпывающую информацию о деталях и обстоятельствах происшествия, правомерности применения физической силы военным и роли присутствующих работников полиции и состоянии назначения служебного расследования по данному факту. Кроме того, ГБР должно проверить инцидент на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 426-1 Уголовного кодекса.

«Украина нуждается в мобилизации, чтобы защищаться от российской агрессии. Но это не значит, что закон можно откладывать в сторону. Права человека, уважение достоинства и законность должны оставаться безусловными принципами даже в условиях военного положения», — добавил Лубинец.

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Дата публикации 14:41, 15.07.26 Количество просмотров 17 Омбудсмен требует проверить инцидент с применением силы военным ТЦК к женщине во Львове

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, во вторник, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроекты №15401 и №15402, продлив действие военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026 года. Это решение стало уже двадцатым продлением с момента введения масштабного военного положения 24 февраля 2022 года.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, инициативу о продлении военного положения поддержали 313 нардепов, а за мобилизацию проголосовали 311 парламентариев.

В ближайшее время планируется встреча народных депутатов с представителями Министерства обороны для обсуждения новых предложений по процессу мобилизации, которые позволят проводить мероприятия без «облав» на улицах.

По словам члена профильного комитета ВРУ Федора Вениславского, общая ситуация с призывом несколько выровнялась благодаря работе мобильных групп оповещения в городах, хотя в селах до сих пор остро ощущается нехватка мужской рабочей силы. В то же время, усиление мобилизации в РФ не приведет к аналогичным шагам в Украине, поскольку ставка делается на технологическую войну.

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В частности, Федор Вениславский отмечает, что меры оповещения должны стать более цивилизованными и бесконфликтными благодаря наработкам Минобороны, если в ведомстве не произойдет кадровых изменений. Его коллега по комитету Ирина Фриз выступает за более радикальные шаги — она предлагает вывести ТЦК из-под подчинения ВСУ и Минобороны, а функции оповещения передать органам местного самоуправления.

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