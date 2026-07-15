Из-за выброшенных из кухни котят: на Львовщине сын до смерти забил 79-летнюю мать

Убил мать из-за котят: во Львовской области будут судить мужчину / © Прокуратура Львовской области

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Во Львовской области на скамье подсудимых окажется 38-летний мужчина, который жестоко расправился со своей пожилой матерью. Причиной вспышки агрессии стал бытовой конфликт из-за домашних животных.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Львовской области.

Трагедия произошла в мае этого года в одном из частных домов в Старом Самборе. По данным следствия, между мужчиной и его 79-летней матерью возник спор.

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Сын разозлился из-за того, что женщина якобы выбросила из кухни во двор маленьких котят. В разгаре гнева обвиняемый начал жестоко избивать старушку руками и ногами.

В результате потерпевшая получила множественные переломы ребер, повреждения внутренних органов и многочисленные кровоизлияния. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого нападающий позвонил по телефону соседу и сообщил о содеянном. Сосед, не являвшийся очевидцем происшествия, сразу вызвал экстренную медицинскую помощь и полицию.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Ранее на Львовщине парень жестоко убил мать, а затем на скорости устроил смертельное ДТП.

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