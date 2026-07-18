Целые улицы ушли под воду, а ветер сорвал крыши: города Украины накрыл погодный апокалипсис (фото, видео)

Из-за непогоды поврежден один из автомобилей, Коломыя, 18 июля 2026 года

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Мощное ненастье накрыло Прикарпатье: дождь льет как из ведра.

Об этом пишет Telegram-канал «Захід Головне», ссылаясь на подписчиков.

В реке Быстрице вода стала очень мутной, отмечают пользователи соцсетей. Это последствия сильной непогоды на Прикарпатье. Местных жителей просят осторожничать и временно воздержаться от купания в реке.

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Сильный дождь заливает Коломыю. «Здесь даже сапоги не помогут», — отмечают пользователи.

Из-за непогоды в Коломне поврежден фасад Музея писанки и поваленные деревья

18 июля в Коломне на Ивано-Франковщине из-за урагана поврежден фасад здания Музея писаночной росписи.

Черед непогоды есть повреждение на Музее писаночной росписи, Коломыя, 18 июля 2026 года / © Суспільне

В городе в результате непогоды также повалены деревья, среди которых — дуб Ивана-Франко. Из-за падения дерева поврежден автомобиль и кровля здания. Последствия непогоды ликвидируют 16 спасателей.

Об этом информируют на Facebook-странице ГСЧС в области.

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В 14:08 спасателям сообщили о свергнутом на проезжую часть дереве на улице Ивана Франко в городе Коломыя. На месте происшествия чрезвычайники с помощью специального оборудования разрезали и убрали дерево с дороги.

«В результате падения дерева был поврежден припаркованный автомобиль, а также частично кровлю одноэтажного здания, которое не эксплуатируется. К счастью, никто не пострадал», — пишут на странице ГСЧС в области.

Из-за ухудшения погоды спасатели также убрали с проезжей части сваленное дерево на улице Украинской, а на улице Довбуша разрезали упавшее на электрические провода дерево.

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Последствия непогоды в Коломые: ликвидация продолжается

Мэр Коломыи на своей Facebook-странице сообщил, что к устранению последствий непогоды привлекли 17 работников коммунальных служб и пять единиц коммунальной техники. По его словам, в общине зафиксировали поваленные деревья, частично препятствовавшие движению дорогами, на территории коммунальных заведений, в парках и на частных дворах.

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«К сожалению, среди пострадавших деревьев — знаменитый Дуб Ивана Франко, который является ботаническим памятником природы местного значения. Он расположен в Коломне на улице Ивана Франко, возле дома №40. Работы по расчистке дорог и уборке территорий продолжаются в усиленном режиме», — написал Станиславский.

Мэр Коломыи также призвал жителей общины быть осторожными и без необходимости не находиться вблизи аварийных деревьев, а по возможности приобщиться к наведению порядка после урагана.

Непогода сорвала крыши и сломала деревья в Коломне. / © из соцсетей

По прогнозам синоптиков, до конца суток 18 июля в Ивано-Франковской области ожидаются грозы, местами — град (6–19 миллиметров), порывы ветра — 15–20 метров в секунду и значительный дождь.

В то же время в Тернополе царит адская жара.

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Температура в Тернопольской области 18 июля достигла чуть ли не 40 градусов

«Тем временем Тернопольщину настолько пожарило, что термометр показывает +38 градусов», — сообщает «Захід Головне» подписчик.

Дата публикации 19:49, 18.07.26 Количество просмотров 4 Прикарпатье накрыла сильная непогода: реки мутнеют, Коломыю заливает ливнем

Напомним, в Украине объявили первый (желтый) уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий в значительной части страны. Уже завтра, 19 июля, жителей десяти областей ожидают сильные ливни, грозы и опасный град со шквалами до 20 метров в секунду.

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