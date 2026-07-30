Після атаки на Львів з-під руїн врятували 93-річну бабусю (фото, відео)

Рятувальна операція у Львові після ракетної атаки 30 липня / © ДСНС

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Під час розбирання завалів зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки у Львові надзвичайники врятували 93-річну жінку, а також евакуювали ще одного мешканця — літнього чоловіка на кріслі колісному.

Про це повідомили ДСНС України та міський голова Львова Андрій Садовий.

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Рятувальна операція у Львові після атаки РФ

Під час розбирання завалів рятувальниками поруч із місцем російської атаки чекали син і невістка жінки, яка залишалася у квартирі на верхньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Для рідних кожна хвилина очікування здавалася нескінченною. На щастя, літню мешканку вдалося врятувати. Наразі вона перебуває під наглядом медиків і отримує необхідну допомогу.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають, адже під завалами ще можуть залишатися люди. Також рятувальники евакуювали ще одного мешканця — літнього чоловіка, який пересувався на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під’їзду.

Дата публікації 12:38, 30.07.26 Кількість переглядів 17 У Львові з-під завалів дістали 93-річну бабусю та евакуювали дідуся

Атака РФ на Львів — кількість постраждалих і наслідки

За даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару по Львову постраждали 33 людини, серед яких троє дітей. Надзвичайники вже врятували 12 осіб, зокрема одну дитину. За інформацією Садового, кількість постраждалих сягає 34. Станом на цей час двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Рятувальна операція у Львові після ракетної атаки 30 липня / © ДСНС

Рятувальна операція у Львові після ракетної атаки 30 липня / © ДСНС

Рятувальна операція у Львові після ракетної атаки 30 липня / © ДСНС

Рятувальна операція у Львові після ракетної атаки 30 липня / © ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, частково зруйновано поверхи, а також виникли пожежі, які рятувальники оперативно загасили.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Постраждалим і їхнім близьким психологічну підтримку надають фахівці ДСНС.

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Крім того, на місці події розгорнули виїзні ЦНАПи. Вони прийматимуть звернення мешканців до 19:00, щоб люди могли оперативно оформити необхідні документи та подати відповідні заяви.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках у Львові. Найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулицях Патона та Виговського, де тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків та два заклади освіти. Постраждали десятки людей. Наймолодшому постраждалому хлопчику — шість років, його госпіталізували з переломами.

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