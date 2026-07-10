Мужчина отказался от "боевой" повестки: суд принял неожиданное решение

Повестка / © ТСН.ua

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В городе Стрый Львовской области 29-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорен к трем годам лишения свободы. Он прошел медицинскую комиссию, но отказался брать «боевую» повестку. Свою вину в зале суда он так и не признал.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что в июне 2024 года мужчина прошел медицинскую комиссию, признавшую его полностью здоровым и пригодным к службе. После этого работники ТЦК хотели вручить ему «боевую» повестку для отправки в воинскую часть. Однако мужчина отказался подписывать документ и не пришел в военкомат в установленное время.

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Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину и пытался оправдать свои действия.

«Он заявил, что отказался из-за своих религиозных убеждений, а также настаивал, что военно-врачебную комиссию не проходил», — отметили в прокуратуре.

Прокуроры в судебном процессе полностью опровергли эти утверждения и предоставили доказательства прохождения медосмотра. Стрыйский горрайонный суд поддержал позицию обвинения, признал мужчину виновным в нарушении правил мобилизации и назначил ему реальный срок наказания — три года лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается мобилизация, и время от времени адвокаты и военнообязанные сообщают в соцсетях о случаях, когда при проверке документов приложение «Резерв+» не открывается.

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Также в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №15387 о правилах вручения требований ТЦК. Депутаты предлагают считать повестку или требование врученным только тогда, когда человек лично получил его в руки. Сейчас документ считается врученным, даже если почта просто вернула его обратно из-за того, что не смогла найти адресата.

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