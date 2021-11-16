Коронавирус во Львове и области: статистика на 16 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 16 ноября

За сутки в городских ковидных больницах скончались 15 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 16 ноября, продолжает распространяться быстрыми темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 199 876 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 1758 ПЦР-тестов. Следовательно, 770 – положительные, из них львовян – 239. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 881 человек: в 852 из них COVID-19, 76 – в реанимации, 66 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 86 человек (из них вакцинированных – 15), выписано – 73, умерло – 15.

Из них:

БСМП поступило 42 человека, (из них вакцинированных – 3), выписано – 29, умерло – 8.

8 ГКБ поступило 21 человек, (из них вакцинированных – 6), выписано – 16, умерло – 6.

1 ГКБ поступило 14 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 13, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 9 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 15, никто не умер.

Вчера, 15 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1261 ПЦР-тест: 537 – положительные, из них львовян – 178.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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