В заброшенном доме во Львове нашли обгоревший труп мужчины

В заброшенном доме во Львове нашли обгоревший труп мужчины

В части заброшенного дома вспыхнул пожар, во время ликвидации которого и обнаружили тело.

В ночь на 15 ноября, около 03:22, во Львове на улице Ильмова, 4, в нежилой части дома нашли труп мужчины.

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Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ОГА.

Мертвого человека нашли во время того, как пожарные начали тушить огонь в доме, разделенном на две части. Именно в заброшенной части и нашли тело неизвестного мужчины.

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