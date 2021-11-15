Во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину

Как пострадавший попал под транспорт – пока неизвестно.

Сегодня, 15 ноября, на железнодорожной станции "Глебовичи", что во Львовском районе, поезд сбил 50-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Дизель-поезд сообщением "Ходоров — Львов", двигаясь в направлении Львова, смертельно травмировал неизвестного мужчину в возрасте около 50 лет", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.

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