Полмиллиона "выручки" ежемесячно: на Львовщине разоблачили масштабную схему подделки COVID-сертификатов

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Во Львовской области разоблачили международную группу лиц на масштабных махинациях со справками о вакцинации от COVID-19. За поддельные документы задержанные получали ежемесячно полмиллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

СБУ

В полиции Львовщины сообщили, что трем участникам преступной группы — 42-летнему уроженцу Запорожья, 24-летней жительнице Львовской области и 33-летнему львовянину — следователи сообщили о подозрении в подделке документов. За совершенное им грозит до пяти лет лишения свободы.

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