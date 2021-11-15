Ультралевый русофил: во Львове студент похвастался советским флагом и назвал патриотов "животными"

Студент жалуется, что ему не просто жить во Львове, поскольку он "ультралевый, русофил, считает войну на востоке Украины бессмысленной и "выводит" из себя преподавателя истории".

Во Львове студент НУ "Львовская политехника" заявил, что считает себя русофилом и антинационалистом. Также парень хвастается флагом Советского союза, а патриотов называет "животными".

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Катарсис".

В Tik-Tok парень регулярно публикует провокативные ролики, в которых продемонстрирует флаг Эстонской ССР. Также он опубликовал видео с марша ко Дню защитника, назвав патриотов "животными".

"Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал", – говорится в сообщении к ролику.

Студент сетует, что ему не просто жить во Львове, поскольку он "ультралевый, русофил, считает войну на востоке Украины бессмысленной и "выводит" из себя преподавателя истории". Также подросток опубликовал провокационный ролик на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

"Валите отсюда, здесь вам не место встречи украинских националистов", — подписал видео с овцами парень.

В сети негативно отреагировали на заявления львовского студента. После этого молодой человек удалил часть роликов.

Во Львове студент похвастался флагом СССР и назвал патриотов животными

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