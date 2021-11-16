Коронавірус у Львові та області: статистика на 16 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 16 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 15 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 16 листопада, продовжує поширюватися швидкими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 199 876 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 1758 ПЛР-тестів. Відтак, 770 – позитивні, з них львів’ян – 239. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 881 особа: 852 з них має COVID-19, 76 – у реанімації, 66 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 86 осіб, (з них вакцинованих – 15), виписано – 73, померло – 15.

Із них:

ЛШМД поступило 42 особи, (з них вакцинованих – 3), виписано – 29, померло – 8.

8 МКЛ поступило 21 особа, (з них вакцинованих – 6), виписано – 16, померло – 6.

1 МКЛ поступило 14 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 13, померло – 1.

5 МКЛ поступило 9 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 15, ніхто не помер.

Вчора, 15 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1261 ПЛР-тест: 537 – позитивні, з них львів’ян – 178.

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