Коронавирус во Львове и области пошел на убыль: статистика на 14 декабря

За сутки в городских ковид-больницах умерло 5 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 декабря, продолжает распространяться, но новых случаев инфицирование становится все меньше.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 215 373 подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом, из которых 5770 летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1156 ПЦР-тестов. Следовательно, 169 – положительные, из них львовян – 21. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находится 317 пациентов: в 307 из них COVID-19, 33 – в реанимации, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 14 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 24, умерло – 5.
Из них:
- в БСМП поступило 6 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 8, умерло – 2.
- в 8 ГКБ поступил 1 больной (не вакцинированный), выписано – 6, умерло – 2.
- в 1 ГКБ поступило 5 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 6, никто не умер.
- в 5 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 4, умер – 1.
Вчера, 13 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 875 ПЦР-тестов. Следовательно, 186 – положительные, из них львовян – 88.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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