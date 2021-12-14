Коронавірус у Львові й області пішов на спад: статистика на 14 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 5 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 14 грудня, продовжує поширюватися, утім нових випадків інфікування стає дедалі менше.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 215 373 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5770 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 1156 ПЛР-тестів. Відтак, 169 – позитивні, з них львів’ян – 21. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 317 пацієнтів: 307 з них має COVID-19, 33 – у реанімації, 31 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 14 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 24, померло – 5.
Із них:
- у ЛШМД надійшло 6 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 8, померло – 2.
- у 8 МКЛ надійшов 1 хворий (не вакцинований), виписано – 6, померло – 2.
- у 1 МКЛ пнадійшло 5 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 6, ніхто не помер.
- у 5 МКЛ пнадійшло 2 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 4, помер – 1.
Вчора, 13 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 875 ПЛР-тестів. Відтак, 186 – позитивні, з них львів’ян – 88.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.
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