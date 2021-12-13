Во Львовской области опрокинулась фура, которая перевозила глицерин: водителя госпитализировали с обморожением ног

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следствием.
В г. Самбор Львовской области в воскресенье, 12 декабря, перевернулся грузовик, который перевозил глицерин. Водителя фуры госпитализировали с обморожением ног.
Об этом сообщает Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
ДТП произошло в 13:15 по ул. Промышленной. Водитель грузовика DAF не справился с управлением, поэтому транспорт взлетел в кювет и опрокинулся.
"Утечка глицерина не произошла. В результате ДТП водитель с обморожением двух нижних конечностей госпитализирован в Самборскую ЦРБ", — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следствием.
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