Во Львовской области опрокинулась фура, которая перевозила глицерин: водителя госпитализировали с обморожением ног

Во Львовской области опрокинулась фура, которая перевозила глицерин: водителя госпитализировали с обморожением ног

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следствием.

В г. Самбор Львовской области в воскресенье, 12 декабря, перевернулся грузовик, который перевозил глицерин. Водителя фуры госпитализировали с обморожением ног.

Об этом сообщает Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

ДТП произошло в 13:15 по ул. Промышленной. Водитель грузовика DAF не справился с управлением, поэтому транспорт взлетел в кювет и опрокинулся.

Фото: Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

"Утечка глицерина не произошла. В результате ДТП водитель с обморожением двух нижних конечностей госпитализирован в Самборскую ЦРБ", — говорится в сообщении.

Фото: Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следствием.

Фото: Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

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