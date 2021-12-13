Людей вывели на улицу из здания / "Варта 1"

Во Львове вспыхнул пожар в помещении издательства, людей эвакуировали: фото

Во Львове вспыхнул пожар в помещении издательства, людей эвакуировали: фото

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.

Во Львове вспыхнул пожар на улице Городоцкая, 367. Возгорание произошло сегодня, 13 декабря.

Как пишет Варта-1 со ссылкой на информацию от очевидцев, горит помещение издательства "Высокий Замок".

На место пожара прибыли пожарные и карета скорой. Людей из помещения вывели на улицу.

Что стало причиной пожара – установят эксперты, сообщение о пострадавших пока не поступало.

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