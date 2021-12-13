Во Львове вспыхнул пожар в помещении издательства, людей эвакуировали: фото

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.
Во Львове вспыхнул пожар на улице Городоцкая, 367. Возгорание произошло сегодня, 13 декабря.
Как пишет Варта-1 со ссылкой на информацию от очевидцев, горит помещение издательства "Высокий Замок".
На место пожара прибыли пожарные и карета скорой. Людей из помещения вывели на улицу.
Что стало причиной пожара – установят эксперты, сообщение о пострадавших пока не поступало.
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