Во Львовской области мужчина избил копа и пытался забрать его оружие: фото

Пьяного злоумышленника задержали.
Во Львовской области 27-летний житель одного из сел Самборского района напал на полицейских, пытавшихся его унять. Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, около 10.30.
Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, пьяный парень ударил одного из полицейских кулаком в лицо и пытался забрать его табельное оружие.
"Полицейские во время исполнения служебных обязанностей обнаружили в одном из сел района 27-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и нарушал публичный порядок", — говорится в сообщении.
Мужчина, по словам полиции, не реагировал на требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на одного из них.
В результате местного жителя задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное 27-летнему задержанному грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, 10 декабря пьяный 35-летний житель Червонограда Львовской области с ножом напал на полицейских.
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