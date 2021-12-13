Во Львовской области мужчина избил копа и пытался забрать его оружие: фото

Во Львовской области мужчина избил копа и пытался забрать его оружие: фото

Пьяного злоумышленника задержали.

Во Львовской области 27-летний житель одного из сел Самборского района напал на полицейских, пытавшихся его унять. Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, около 10.30.

Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, пьяный парень ударил одного из полицейских кулаком в лицо и пытался забрать его табельное оружие.

"Полицейские во время исполнения служебных обязанностей обнаружили в одном из сел района 27-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и нарушал публичный порядок", — говорится в сообщении.

Мужчина, по словам полиции, не реагировал на требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на одного из них.

В результате местного жителя задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное 27-летнему задержанному грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 10 декабря пьяный 35-летний житель Червонограда Львовской области с ножом напал на полицейских.

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