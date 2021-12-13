Возле центра Львова в жилом доме раздался взрыв и вспыхнул пожар: есть потерпевшие

Движение по ул. Замарстыновской перекрыто.
В понедельник, 13 декабря, на улице Замарстыновской, 28 возле центра Львова произошел взрыв. Из-за этого пострадали три человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Инцидент произошел в 17.35 в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Известно, что там взорвался газ, после чего помещение загорелось.
"В 17:55 пожар локализован. В 18:22 — ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя, Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
Взрыв разрушил межкомнатную перегородку. Также огонь повредил деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.
В патрульной полиции Львовской области добавили, что в настоящее время движение по улице Замарстыновской частично перекрыто.
"Водителей направляют на улицу Богдана Хмельницкого, Татарскую, Замарстыновскую. Еще один маршрут — на улицу Под Дубом. Электротранспорт временно не ездит", — говорится в сообщении.
Во Львовском городском совете добавили, что во время тушения пожара подтопили квартиры с нижних этажей.
"При необходимости мэрия предложит пострадавшим место для временного отселения", - говорится в сообщении.
Читайте также:
- Во Львовской области мужчина избил копа и пытался забрать его оружие: фото
- На Днепропетровщине у грузовика на скорости лопнуло колесо: он вылетел на встречную полосу, есть пострадавшие
- Во Львове вспыхнул пожар в помещении издательства, людей эвакуировали: фото