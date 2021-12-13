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Возле центра Львова в жилом доме раздался взрыв и вспыхнул пожар: есть потерпевшие

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Возле центра Львова в жилом доме раздался взрыв и вспыхнул пожар: есть потерпевшие

ГСЧС во Львовской области

Движение по ул. Замарстыновской перекрыто.

В понедельник, 13 декабря, на улице Замарстыновской, 28 возле центра Львова произошел взрыв. Из-за этого пострадали три человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в 17.35 в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Известно, что там взорвался газ, после чего помещение загорелось.

© Управление ГСЧС во Львовской области
Управление ГСЧС во Львовской области

"В 17:55 пожар локализован. В 18:22 — ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя, Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Взрыв разрушил межкомнатную перегородку. Также огонь повредил деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.

© ГСЧС во Львовской области
ГСЧС во Львовской области

В патрульной полиции Львовской области добавили, что в настоящее время движение по улице Замарстыновской частично перекрыто.

"Водителей направляют на улицу Богдана Хмельницкого, Татарскую, Замарстыновскую. Еще один маршрут — на улицу Под Дубом. Электротранспорт временно не ездит", — говорится в сообщении.

Во Львовском городском совете добавили, что во время тушения пожара подтопили квартиры с нижних этажей.

"При необходимости мэрия предложит пострадавшим место для временного отселения", - говорится в сообщении.

© ГСЧС во Львовской области
ГСЧС во Львовской области

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