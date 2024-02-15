Из-за ракетных обстрелов во Львове повреждены объекты облэнерго

Из-за ракетных обстрелов российской армии утром 15 февраля во Львове повреждены объекты облэнерго. Есть обесточивание.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"В результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности трансформаторная подстанция. Обесточен объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утренний массированный вражеский обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов.

Напомним, с утра 15 февраля во время масштабной воздушной тревоги Россия ударила ракетами по Львову. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

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