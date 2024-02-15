Через ракетний обстріл у Львові пошкоджено об’єкти обленерго

Через ракетний обстріл російської армії зранку 15 лютого у Львові пошкоджено об’єкти обленерго. Є знеструмлення.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури", - йдеться у дописі.

Зазначається, що вранішній масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.

Нагадаємо, зранку 15 лютого під час масштабної повітряної тривоги Росія вдарила ракетами по Львову. Сталося влучання в об'єкт інфраструктури.

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