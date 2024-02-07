Во Львовской области есть "прилет" ракеты и разрушения: подробности от ОВА

В то же время силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе области.

На Львовщине 7 февраля зафиксировано попадание российской ракеты по промышленному объекту в Дрогобыче.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава области отметил, что ночью и утром Украина пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области.

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Речь идет о "прилете" в промышленный объект в Дрогобыче. Там зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. м продолжается пожар. На месте работают чрезвычайники. Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Кроме того, силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе Львовской области. Жертв, пострадавших и повреждений нет.

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"Благодарю нашу противовоздушную оборону и все оперативно среагировавшие службы. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую", — написал Козицкий.

Напомним, российские войска 7 февраля устроили массированную атаку по Украине, запустив ракеты с самолетов Ту-22М3.

Во время атаки в Дрогобыче раздались взрывы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уже известно о первых жертвах утренней атаки в Украине

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