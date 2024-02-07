Во Львовской области есть "прилет" ракеты и разрушения: подробности от ОВА

В то же время силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе области.
На Львовщине 7 февраля зафиксировано попадание российской ракеты по промышленному объекту в Дрогобыче.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Глава области отметил, что ночью и утром Украина пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области.
Речь идет о "прилете" в промышленный объект в Дрогобыче. Там зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. м продолжается пожар. На месте работают чрезвычайники. Пока информации о пострадавших или погибших нет.
Кроме того, силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе Львовской области. Жертв, пострадавших и повреждений нет.
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"Благодарю нашу противовоздушную оборону и все оперативно среагировавшие службы. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую", — написал Козицкий.
Напомним, российские войска 7 февраля устроили массированную атаку по Украине, запустив ракеты с самолетов Ту-22М3.
Во время атаки в Дрогобыче раздались взрывы.
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