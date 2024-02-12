Во Львове открыли первый в стране центр рекрутинга в армию

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в армию.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, всю актуальную информацию о вакансиях в армии можно узнать в центре. В частности, там можно пообщаться с представителями бригад и избрать желаемую профессию в армии.

"Рекрутинг — это именно о добровольном и сознательном выборе. Мы будем максимально масштабировать наши активности по рекрутингу и в других городах Украины, будем открывать центры рекрутинга, рассказывать людям об имеющихся возможностях найти свое место в обороне государства ", — заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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Стоит отметить, что центр не имеет отношения к территориальным центрам комплектования, а рекрутеры не военнослужащие. Повестки там не будут вручать.

Центр работает по адресу ул. Костя Левицкого, 67

Ранее мы сообщали, что в Сеть попало видео, на котором представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове сначала догнали, а затем избили мужчину.

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