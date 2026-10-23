«Настоящая катастрофа»: в ОП раскритиковали Львовский облсовет из-за «Года УПА» — СМИ

«Украина выглядит неадекватно»: в ОП возмутились решением Львовского облсовета

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Решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича» повлекло за собой новый международный скандал и резкую реакцию в Киеве. В Офисе президента неофициально назвали этот шаг настоящей «катастрофой» для дипломатических отношений с Польшей, отметив, что местные депутаты ради хайпа поставили под удар интересы государства.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на анонимного собеседника в Офисе президента.

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По словам источника, решение львовских депутатов стало серьезной проблемой для украинской дипломатии. Собеседник УП назвал ситуацию катастрофической.

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«Украина смотрится неадекватно. Мы только уладили предыдущий кризис — и здесь такое. Все знали, что этого делать нельзя, глава области знал об этом лично. Но погоня за дешевым однодневным хайпом одержала верх. Последствия уже есть, и они будут только расти», — отметил он.

Почему Польша возмутилась решением Львовского облсовета

Напомним, что скандал разразился сразу после того, как 20 октября Львовский облсовет принял соответствующее решение об объявлении 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш и премьер-министр Дональд Туск публично заявили, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям.

Даже Министерство иностранных дел Украины назвало это решение «контрпродуктивным», подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами.

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Источники ТСН.ua сообщали, что решение депутатов может иметь последствия не только для двусторонних отношений, но и военного сотрудничества между странами. Якобы из-за этого решения пакет с оружием для Украины от Польши — на паузе.

Однако впоследствии Министерство обороны Польши опровергло информацию о приостановлении военной помощи Украине из-за скандала вокруг решения Львовского областного совета.

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