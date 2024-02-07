На Львовщине обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты: в ОВА обратились с просьбой к жителям

Эта ракета была сбита силами ПВО, однако упав на землю, она не взорвалась.

На Львовщине в одном из сел Николаевской громады обнаружили обломки российской ракеты, которая не сдетонировала. Вражескую цель нашли всего в нескольких сотнях метров от домов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Обломки не сдетонировавшей ракеты были найдены в одном из сел Николаевской громады Стрыйского района Львовщины, а именно в поле в 400 м от жилых домов.

Глава ОВА обратил внимание, что это та ракета, которую подбили силы ПВО. На место выехали взрывотехники.

"Упорно прошу: если вам случилась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь. Обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях немедленно звоните в полицию по номеру 102", – призвал Козицкий.

Напомним, во время массированной атаки по Украине 7 февраля российская ракета попала по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В то же время силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе области.

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