"Подавись": у центрі Львова на даху спалили портрет Путіна (відео)

У Мережі показали відео, як у Львові горить зображення Путіна.
У центрі Львова невідомі підлітки на дах спалили портрет президента країни-агресора Володимира Путіна.
Відео опублікував телеграм-канал zahidwtf_official.
На кадрах видно, як молоді люди на даху будинку в центрі Львова спалюють портрет президента Росії. При цьому на фоні лунає музика із словами: "Подивись, подавись". А коли палає потрет Путіна, то молоді люди вигукують: "Путлєр".
Наразі невідомо, хто зняв відео та коли це було зроблено.
Нагадаємо, депутат Львівської міськради під час сесії малював портрет Путіна
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