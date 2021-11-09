"Подавись": у центрі Львова на даху спалили портрет Путіна (відео)

"Подавись": у центрі Львова на даху спалили портрет Путіна (відео)

У Мережі показали відео, як у Львові горить зображення Путіна.

У центрі Львова невідомі підлітки на дах спалили портрет президента країни-агресора Володимира Путіна.

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Відео опублікував телеграм-канал zahidwtf_official.

На кадрах видно, як молоді люди на даху будинку в центрі Львова спалюють портрет президента Росії. При цьому на фоні лунає музика із словами: "Подивись, подавись". А коли палає потрет Путіна, то молоді люди вигукують: "Путлєр".

Наразі невідомо, хто зняв відео та коли це було зроблено.

Нагадаємо, депутат Львівської міськради під час сесії малював портрет Путіна

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