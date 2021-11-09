Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 9 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 20 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 9 листопада, не збавляє оберти. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 193 363 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Також читайте Такої смертності від коронавірусу в Україні ще не було: за добу понад 830 летальних випадків

"За минулу добу лабораторні центри провели 2504 ПЛР-тести, з них 1352 – позитивні (612 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 9 листопада, перебувають 938 осіб: 893 з них мають COVID-19, 77 осіб – у реанімації, 66 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 105 осіб, виписано – 85, померло – 20.

Із них:

ЛШМД: поступило – 57 осіб (з них вакцинованих – 8), виписано – 23, померло – 7.

8 МКЛ: поступило – 23 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 39, померло – 6.

1 МКЛ: поступило – 17 осіб (з них вакцинованих – 7), виписано – 14, померло – 1.

5 МКЛ: поступило – 8 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 9, померло – 6.

Вчора, 8 листопада, лабораторні центри у Львові та області провели 3664 ПЛР-тести, з яких 1758 – позитивні (652 – серед львів’ян).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

Коронавірус в Україні: у "червоній" зоні перебуває більшість території країни – 16 областей та Київ

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання