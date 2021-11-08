Смерть 1-річної дитини на сміттєзвалищі у Львівській області: 23-річній матері обрали запобіжний захід

Смерть 1-річної дитини на сміттєзвалищі у Львівській області: 23-річній матері обрали запобіжний захід

Жінка виховує трьох дітей та перебуває на пізніх термінах вагітності.

На території Жидачівського сміттєзвалища в наметі під час пожежі загинула 1-річна дитина. 23-річній матері суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслету.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на рішення Стрийського міськрайонного суду.

Слідчий Стрийського відділу поліції Андрій Гладкий розповів, що жінка перебувала на обліку органів соціальної опіки та отримувала допомогу від держави. Проте її діти мешкали в неналежних умовах.

За даними слідства, 23-річна жінка із дитиною мешкали в наметі на території Жидачівського сміттєзвалища. Жінка пішла до озера, щоб набрати води, залишивши немовля у наметі. Поки її не було, вогонь із саморобної пічки перекинувся на намет, у якому спало немовля. Рятувальники на згарищі знайшли тіло дитини.

Як зазначається, у жінки є ще троє малолітніх дітей і зараз вона на пізньому терміні вагітності.

Нагадаємо, 23-річна мешканка Закарпатської області повідомила в поліцію, що в місті Жидачеві (Львівська область) на території табору загинув її однорічний син.

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