Депутат Львівської міськради під час сесії малював портрет Путіна: його зняли на відео

Львівський депутат виправдався за свій вчинок та пояснив, що нібито малював карикатуру.
Депутат Львівської міської ради від "Європейської солідарності" Юрій Гринів під час сесії малював потрет президента країни-агресора Володимира Путіна.
Відео інциденту опублікував телеграм-канал "П'ємонт".
На відео чути, як триває сесія міської ради. В той час депутат Юрій Гринів на телефоні відкрив портрет Володимира Путіна та почав малювати його, незважаючи на роботу.
Сам депутат міської ради у Facebook згодом виправдався за свій вчинок та заявив, що він під час роботи сесії Львівської міської ради "малював карикатуру", яку вирішив продати на аукціоні.
Це вже не перший випадок, коли депутат від "Європейської солідарності" Юрій Гринів займається своїми справами під час сесій Львівської міської ради. Раніше він грав ігри на мобільному телефоні.
Читайте також:
- Моторошна ДТП в Одесі: водій зіткнувся з опорою і помер (фото)
- Рятувала маму від "прокляття": у Чернігові 11-річна дівчинка викинула у вікно всі коштовності і заощадження
- Під Києвом згорів будинок популярного блогера: фото, відео