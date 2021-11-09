"Подавись": в центре Львова на крыше сожгли портрет Путина (видео)

В Сети показали видео, как во Львове горит изображение Путина.
В центре Львова неизвестные подростки на крыше сожгли портрет президента страны-агрессора Владимира Путина.
Видео опубликовал телеграмм-канал zahidwtf_official.
На кадрах видно, как молодые люди на крыше дома в центре Львова сжигают портрет президента России. При этом на фоне раздается музыка со словами: "Посмотри, подавись". А когда пылает потрет Путина, то молодые люди выкрикивают: "Путлер".
Пока неизвестно, кто снял видео и когда это было сделано.
Напомним, депутат Львовского горсовета во время сессии рисовал портрет Путина.
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